В Черновцах на улице застрелили человека

Мужчина получил пулю в голову из боевого пистолета. Вскоре полиция задержала стрелка и изъяла оружие.

В Черновцах посреди улицы вечером в субботу, 18 июля, застрелили мужчину. Об этом со ссылкой на пресс-службу полицию области сообщает УНИАН.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Небесной сотни возле кафе Ozzy.

Перед стрельбой на месте инцидента произошла драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из них выстрелил в голову другому из боевого пистолета.

"На место происшествия направлены правоохранительные органы. В дальнейшем преступник был задержан. Оружие изъято, марка устанавливается", - сообщили в полиции.

Правоохранители также отметили, что стрелял мужчина 1966 года рождения.

Напомним, сегодня в Киеве пассажир такси не рассчитался с водителем и стрелял в него из пистолета. Раненый таксист смог обезоружить и задержать нападавшего.

Ранее в центре Киева произошел дорожный конфликт со стрельбой. Водитель эвакуатора стрелял в подрезавшее его BMW.

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