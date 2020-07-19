Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре пассажиры маршрутки избили девушку

Комментариев: 1
Один из мужчин сильно ударил девушку кулаком по лицу, после чего на нее набросилась пенсионерка, начав тягать ее за волосы.

В Днепре пассажиры маршрутки №101 в ходе конфликта избили девушку и разорвав на ней одежду, вытолкали из салона. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Информатор.

Причина конфликта точно неизвестна. По одной из версий девушка заплатила за два места, так как не хотела, чтобы рядом кто-то сидел.

Больше всего возмутились женщины и пенсионерки, которые набросились на девушку. Одна из них заняла место и демонстративно читала книгу.

Однако, скандалом и руганью инцидент не закончился. Один из мужчин подошел к девушке и несколько раз сильно ударил ее по лицу кулаком, от чего девушка отлетела. Кроме того, к избиению присоединились и другие пассажиры. Они также присоединились к рукоприкладству и с силой тянули девушку за волосы.

Наконец ее вытащили из маршрутки, избив и разорвав футболку. Сообщается, что за нее никто за нее не вступился за исключением одной женщины. Не отреагировал на инцидент и водитель маршрутки. Полицию на место также не вызывали.

Позже местное издание сообщило, что с редакцией связалась одна из очевидиц инцидента.По ее словам, женщина не оплатила проезд и начала оскорблять людей, сидящих в маршрутке. Также очевидица утверждает, что героиня ролика была сильно пьяна и в ходе конфликта ударила ногой по голове пожилую женщину. Прокомментировала она и поступок молодого человека: он якобы сначала просил пассажирку вести себя прилично и не материться, но после не сдержался и ударил ее.

Напомним, в Киеве накануне 8 марта пассажир маршрутки избил полицейскую, которая не приняла его "ухаживания".

Ранее под Одессой мужчина избил женщину на глазах у водителя и остальных пассажиров маршрутки.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пассажиры, Днепр, женщина, мужчина, избиение, маршрутка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
темп    19.07.2020, 00:35
Оценка:  0
темп
Уроды. Мужчина бьющий женщину не мужчина. Правильно она начала возмущаться,ее оскорбили,что она зарабатывает п...й. Как животные себя ведут. Мужик,что ударил реально урод редкий
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь