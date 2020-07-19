В Днепре пассажиры маршрутки избили девушку

Один из мужчин сильно ударил девушку кулаком по лицу, после чего на нее набросилась пенсионерка, начав тягать ее за волосы.

В Днепре пассажиры маршрутки №101 в ходе конфликта избили девушку и разорвав на ней одежду, вытолкали из салона. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Информатор.

Причина конфликта точно неизвестна. По одной из версий девушка заплатила за два места, так как не хотела, чтобы рядом кто-то сидел.

Больше всего возмутились женщины и пенсионерки, которые набросились на девушку. Одна из них заняла место и демонстративно читала книгу.

Однако, скандалом и руганью инцидент не закончился. Один из мужчин подошел к девушке и несколько раз сильно ударил ее по лицу кулаком, от чего девушка отлетела. Кроме того, к избиению присоединились и другие пассажиры. Они также присоединились к рукоприкладству и с силой тянули девушку за волосы.

Наконец ее вытащили из маршрутки, избив и разорвав футболку. Сообщается, что за нее никто за нее не вступился за исключением одной женщины. Не отреагировал на инцидент и водитель маршрутки. Полицию на место также не вызывали.

Позже местное издание сообщило, что с редакцией связалась одна из очевидиц инцидента.По ее словам, женщина не оплатила проезд и начала оскорблять людей, сидящих в маршрутке. Также очевидица утверждает, что героиня ролика была сильно пьяна и в ходе конфликта ударила ногой по голове пожилую женщину. Прокомментировала она и поступок молодого человека: он якобы сначала просил пассажирку вести себя прилично и не материться, но после не сдержался и ударил ее.

Напомним, в Киеве накануне 8 марта пассажир маршрутки избил полицейскую, которая не приняла его "ухаживания".

Ранее под Одессой мужчина избил женщину на глазах у водителя и остальных пассажиров маршрутки.

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