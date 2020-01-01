Турист погиб после столкновения в море со скутером

Во время столкновения отдыхающий получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер от них в больнице.

В Одесской области, в курортном поселке Затока, водяной скутер врезался в мужчину, который плавал на надувном матрасе в море. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Об этом, в субботу, 18 июля, сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области.

Уточняется, что 42-летний турист из Днепропетровской области получил тяжелые травмы. Скорая помощь отвезла его в больницу Белгород-Днестровского, где он скончался от полученных телесных повреждений.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесение сведений в ЕРДР по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Ранее в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек.

Также сообщалось, что в Украине с начала нынешнего месяца утонул 131 человек.

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