Турист погиб после столкновения в море со скутером
В Одесской области, в курортном поселке Затока, водяной скутер врезался в мужчину, который плавал на надувном матрасе в море. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Об этом, в субботу, 18 июля, сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области.
Уточняется, что 42-летний турист из Днепропетровской области получил тяжелые травмы. Скорая помощь отвезла его в больницу Белгород-Днестровского, где он скончался от полученных телесных повреждений.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесение сведений в ЕРДР по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.
Ранее в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек.
Также сообщалось, что в Украине с начала нынешнего месяца утонул 131 человек.
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