За последние сутки от опасного вируса умерли 8 украинцев.

За последние сутки в Украине зафиксирован 731 новый случай коронавирусной инфекции. Вылечились от COVID-19 354 человек, умерли 8. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины в воскресенье, 19 июля.

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Всего за весь период пандемии в стране заболели 58 842 украинца, из которых 30 878 выздоровели и 1485 погибли.

Суточный показатель заболеваемости немного снизился, хоть и остается на высоком уровне. Итак, 18 июля заболели 847 человек, 17 - 809, 16 - 848 - говорится в сообщении

Данные СНБО о заболеваемости коронавирусом в Украине Скриншот

Обновлено 10:21

Коронавирус в Украине 19 июля: Заболел 731 человек

Винницкая область - 2299 случаев;

Волынская область - 3251 случай;

Днепропетровская область - 1207 случаев;

Донецкая область - 792 случая;

Житомирская область - 1593 случая;

Закарпатская область - 4354 случая;

Запорожская область - 669 случаев;

Ивано-Франковская область - 3464 случая;

Кировоградская область - 681 случай;

г. Киев - 6884 случая;

Киевская область - 3271 случай;

Львовская область - 8000 случаев;

Луганская область - 106 случаев;

Николаевская область - 513 случаев;

Одесская область - 2532 случая;

Полтавская область - 351 случай;

Ровенская область - 5082 случая;

Сумская область - 370 случаев;

Тернопольская область - 2430 случаев;

Харьковская область - 3014 случаев;

Херсонская область - 213 случаев;

Хмельницкая область - 980 случаев;

Черновицкая область - 5311 случаев;

Черкасская область - 833 случая;

Черниговская область - 642 случая.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день.