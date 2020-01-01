Коронавирус в Украине 19 июля: Заболел 731 человек
За последние сутки от опасного вируса умерли 8 украинцев.
За последние сутки в Украине зафиксирован 731 новый случай коронавирусной инфекции. Вылечились от COVID-19 354 человек, умерли 8. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины в воскресенье, 19 июля.
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Всего за весь период пандемии в стране заболели 58 842 украинца, из которых 30 878 выздоровели и 1485 погибли.
Суточный показатель заболеваемости немного снизился, хоть и остается на высоком уровне. Итак, 18 июля заболели 847 человек, 17 - 809, 16 - 848 - говорится в сообщении
Обновлено 10:21
Коронавирус в Украине 19 июля: Заболел 731 человек
- Винницкая область - 2299 случаев;
- Волынская область - 3251 случай;
- Днепропетровская область - 1207 случаев;
- Донецкая область - 792 случая;
- Житомирская область - 1593 случая;
- Закарпатская область - 4354 случая;
- Запорожская область - 669 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3464 случая;
- Кировоградская область - 681 случай;
- г. Киев - 6884 случая;
- Киевская область - 3271 случай;
- Львовская область - 8000 случаев;
- Луганская область - 106 случаев;
- Николаевская область - 513 случаев;
- Одесская область - 2532 случая;
- Полтавская область - 351 случай;
- Ровенская область - 5082 случая;
- Сумская область - 370 случаев;
- Тернопольская область - 2430 случаев;
- Харьковская область - 3014 случаев;
- Херсонская область - 213 случаев;
- Хмельницкая область - 980 случаев;
- Черновицкая область - 5311 случаев;
- Черкасская область - 833 случая;
- Черниговская область - 642 случая.
Ранее сообщалось о том, что ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день.