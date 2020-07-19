Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе на пляже погиб 12-летний мальчик

Комментариев: 2
Одесские полицейские расследуют факт гибели ребенка.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Сеть

В Одессе в три часа ночи на одном из пляжей погиб 12-летний мальчик. Ребенок сорвался с обрыва и упал на камни. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает полиция в воскресенье, 19 июля.

Читай также: В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек

“По предварительной информации, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва“ - говорится в сообщении.

Гибель ребенка квалифицирована по ч 1 ст 115 (умышленное убийство с пометкой “несчастный случай“).

Ранее сообщалось о том, что киевские полицейские спасли от смерти на воде двух человек.

Поделись:
Теги: Одесса, ребенок, пляж, Камни, смерть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
БРОКЕР_666    19.07.2020, 10:30
Оценка:  0
БРОКЕР_666
умышленное убийство с пометкой “несчастный случай“ - это вообще как?
МаксимУм    19.07.2020, 10:28
Оценка:  0
МаксимУм
Бдительный...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь