В Одессе на пляже погиб 12-летний мальчик

Одесские полицейские расследуют факт гибели ребенка.

В Одессе в три часа ночи на одном из пляжей погиб 12-летний мальчик. Ребенок сорвался с обрыва и упал на камни. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает полиция в воскресенье, 19 июля.

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“По предварительной информации, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва“ - говорится в сообщении.

Гибель ребенка квалифицирована по ч 1 ст 115 (умышленное убийство с пометкой “несчастный случай“).

Ранее сообщалось о том, что киевские полицейские спасли от смерти на воде двух человек.