В МОЗ пояснили доплаты интернам

Глава министерства здравоохранения пояснил механизм выплат интернам.

Глава МОЗ Максим Степанов пояснил решение Кабмина от 8 июля о доплатах интернам. Напомним, на финансирование выделено 103 миллиона гривен.

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Об этом глава МОЗ сообщил во время очередного видеобрифинга в воскресенье, 19 июля.

“Эти средства пойдут на оплату труда наших интернов, как первого года учебы (те, которые поступят на интернатуру в 2020 году), так и второго и третьего годов.

Интерны, которые проходят интернатуру, должны быть обеспечены средствами - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч человек.