В курортном селе зафиксирована вспышка COVID-19 - СМИ

Коронавирусом заразились сотрудники местного кафе.

В Николаевской области в курортном селе Рыбаковка зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. В частности, COVID-19 обнаружен среди сотрудников одного из кафе.

Об этом сообщает местное кафе НикВести.

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Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова подтвердила информацию о заболевших. В частности, сейчас в больнице с COVID-19 находятся четверо пациентов. Один пациент переведен в реанимацию.

“Там (в Рыбаковке, - прим) позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, Трайтли знает, ее закрывать надо было ещё 4 дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был“ - отметила врач.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день.