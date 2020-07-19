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В Черное море направляется эсминец США

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В водах Черного моря будут проведены совместные учения Украины и США.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Ракетный эсминец Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) направляется в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях - Sea Breeze 2020. Об этом сообщается на сайте Шестого флота США.

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“Возвращение USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-го флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, показывает решимость США вносить вклад в коллективную оборону Европы“,  - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Глава Пентагона назвал источник смуты во всем мире.

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Теги: Украина, США, Черное море, Эсминец
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