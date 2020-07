В Черное море направляется эсминец США

Ракетный эсминец Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) направляется в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях - Sea Breeze 2020. Об этом сообщается на сайте Шестого флота США.

“Возвращение USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-го флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, показывает решимость США вносить вклад в коллективную оборону Европы“, - говорится в сообщении.

BREAKING: #USSPorter is on its way to the #BlackSea to participate in the 20th iteration #ExerciseSeaBreeze and in support of our @NATO Allies And partners!#ExerciseSeaBreeze #SeaBreeze2020 #СіБриз2020 pic.twitter.com/TEptYaspg4