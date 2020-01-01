Список стран "зеленой зоны" расширился - МОЗ

Соответствующий перечень расширился до девяти стран.

Глава МОЗ Максим Степанов заявил о том, что список стран “зеленой зоны“ расширился до девяти. Это связано с решением Кабмина об увеличении порога активных больных с 40 до 55 на 100 тыс граждан.

Об этом министр сообщил во время очередного брифинга в воскресенье, 19 июля.

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“Со списком всех стран, которые добавились - это Болгария, Румыния, Сербия, Чехия, Египет и другие страны - можно ознакомиться на сайте. Министерством здравоохранения сразу, как было опубликовано постановление, опубликовало на сайте обновленный список“, - заявил он.

Граждане, возвращающиеся из стран “зеленой зоны“ не обязаны проходить двухнедельную обсервацию - говорится в сообщении

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Напомним, страны поделены на две зоны - “зеленую и красную“. Граждане, прибывшие из государств “красной зоны“, обязаны придерживаться изоляции две недели.

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 19 июля коронавирусом заболел 731 человек.