В Одессе продолжается спецоперация по танкеру
В воскресенье, 19 июля, в Одессе продолжились работы по подъему потерпевшего крушение танкера Delfi. Об этом сообщил совладелец группы ТИС Андрей Ставницер в Facebook.
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По словам бизнесмена, сегодня водолазы будут “облегчать“ танкер. В частности, буксиры сегодня в работе не задействованы.
Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое – лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут откатывать кормовой отсек и новосой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его - отметил он
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Андрей Ставницер отметил, что вечером состоится совещание, во время которого определят дату подъема. Также он пояснил, почему подъем осуществляется в разгар пляжного сезона, а не осенью.
Все просто, осенью может штормить, придется пережидать зиму и возвращаться к проекту только весной. Сейчас самое время - подытожил он
Ранее сообщалось о том, что экологи оценили загрязнение моря в Одессе из-за затонувшего танкера.