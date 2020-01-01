Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе продолжается спецоперация по танкеру

Комментариев: 0
Танкер Delfi потерпел крушение в 2019 году вблизи пляжа Дельфин.
Танкер оказался слишком тяжелым, сегодня его будут "облегчать"
Танкер оказался слишком тяжелым, сегодня его будут "облегчать"
Андрей Ставницер / Facebook

В воскресенье, 19 июля, в Одессе продолжились работы по подъему потерпевшего крушение танкера Delfi. Об этом сообщил совладелец группы ТИС Андрей Ставницер в Facebook.

Читай также: В Одессе не смогли поднять затонувший танкер

По словам бизнесмена, сегодня водолазы будут “облегчать“ танкер. В частности, буксиры сегодня в работе не задействованы.

Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое – лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут откатывать кормовой отсек и новосой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его - отметил он

Читай также: В Одессе поднимают затонувший танкер

Андрей Ставницер отметил, что вечером состоится совещание, во время которого определят дату подъема. Также он пояснил, почему подъем осуществляется в разгар пляжного сезона, а не осенью.

Все просто, осенью может штормить, придется пережидать зиму и возвращаться к проекту только весной. Сейчас самое время - подытожил он

Дата последующего подъема еще не определена
Дата последующего подъема еще не определена
Андрей Ставницер / Facebook

Ранее сообщалось о том, что экологи оценили загрязнение моря в Одессе из-за затонувшего танкера.

Поделись:
Теги: Одесса, танкер, подъем
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь