В Одессе не стали поднимать затонувший танкер

Водолазы сначала попытаются откачать воду из корпуса судна и достать лопнувший накануне понтон.

В Одессе отказались от третьей попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi, затонувший у побережья. Водолазы сначала попытаются откачать воду из корпуса танкера и достать лопнувший понтон, сообщил 19 июля одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого - Smart Marine Concept - участвует в операции.

"Вчерастало понятно, что судно слишком тяжелое - лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и новосой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером - совещание рабочей группы, после него определим даты следующего подъема", - написал он в Facebook.

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Инспекторы Госэкоинспекции в Одесской области, контролирующие процесс поднятия танкера из-за вероятности загрязнения морской воды, высказали предположение, что 19 июля буксиры снова попытаются довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль, чтобы затем убрать с городского пляжа Одессы.

Во время недавнего визита в Одессу Президента Украины Владимира Зеленского был назван предельный срок, в который судовладелец должен убрать танкер с пляжа - 20 июля.

В результате аварии танкера было загрязнено побережье. Позже выяснилось, что у корабля были проблемы с судовыми документами, а сам он мог использоваться для контрабанды нефти.

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