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В Раде готовят "большую парламентскую реформу"

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Нардепы предлагают расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.
Третьякова рассказала о планах нардепов
Третьякова рассказала о планах нардепов
iportal.rada.gov.ua
 
В Верховной Раде работают над так называемым законом об оппозиции, в котором будут предусмотрены важные изменения в работе парламента. Об этом сообщила нардеп от Слуги Народа Галина Третьякова, сообщает Громадське.
 
 
"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент нуждается в изменениях не только в оппозиции, но и в коалиции", - сказала нардеп.
 
По ее словам, одним из предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона является расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.
 
Также, по мнению Третьяковой, должна формироваться большая "организационная часть" коалиционного соглашения, в котором будет расписано, каким образом политические силы договариваются работать в Раде.
 
Нардеп уверена, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Она назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана. 
 
Как известно, глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова попала в скандал, заявив, что малообеспеченных людей нужно "стерилизовать".
 

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Теги: законы, Верховная Рада, парламент, реформы
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Источник: korrespondent.net

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