В Черновцах задержали стрелка, убившего человека
Полицейские задержали 54-летнего подозреваемого в убийстве мужчины. На данный момент злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.
Об этом сообщает полиция в воскресенье, 19 июля.
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“Мужчина задержан в соответствии со статьей 208. Оружие, из которого было совершено уголовное преступление, правоохранители изъяли“ - говорится в сообщении.
Проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия, назначен ряд судебных экспертиз.
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Ранее сообщалось о том, что в Черновцах на улице застрелили человека. От прямого огнестрельного ранения в голову умер 58-летний мужчина.
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