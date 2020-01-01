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В Черновцах задержали стрелка, убившего человека

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Внезапный спор между мужчинами перерос в драку, а после в стрельбу со смертельным исходом.
В Черновцах задержали стрелка, убившего человека
© Полиция
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В Черновцах задержали стрелка, убившего человека
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Полицейские задержали 54-летнего подозреваемого в убийстве мужчины. На данный момент злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает полиция в воскресенье, 19 июля.

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“Мужчина задержан в соответствии со статьей 208. Оружие, из которого было совершено уголовное преступление, правоохранители изъяли“ - говорится в сообщении.

Проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия, назначен ряд судебных экспертиз. 

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Ранее сообщалось о том, что в Черновцах на улице застрелили человека. От прямого огнестрельного ранения в голову умер 58-летний мужчина. 

Смотри также - Появилось видео смертельной стрельбы в Черновцах:

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Теги: Черновцы, Украина, стрельба, смерть, задержание
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