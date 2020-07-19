Третьякова рассказала о секретных чатах в СН

В специальных чатах проводится "сигнальное голосование".

Народная депутат от партии Слуга народа Галина Третьякова рассказала о секретных чатах, в которых проводится “сигнальное голосование“. Данный метод позволяет определить, набирает ли конкретный документ достаточное количество голосов. В другом случае фракция ищет поддержку у опозиции.

Об этом Третьякова рассказала в интервью Громадского.

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В частности, нардеп показала “политическую доску“, на которой указаны ФИО всех народных избранников. При помощи данного инструмента, в партии определяют, как нардепы будут голосовать.

Третьякова отметила, что переписки в чатах позволяют выяснить, кто из “слуг“ поддержит законопроект. В случае, если документ не получил поддержку, тогда работает правило “70 на 30“ или “80 на 20“.

Если 70% фракции считает, что закон нужно принять, то мы стараемся голосовать все вместе. Если мы не набираем внутри фракции сторонников того или иного закона, если они не имеют стратегического характера, то нужно, чтобы и другие фракции (голосовали) - заявила она

Ранее сообщалось о том, что коллеги поддержали нардепа, предложившую стерилизовать малообеспеченных.