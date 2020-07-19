"Слуга народа" пожаловалась на низкую зарплату

Представитель президентской партии считает низкой не только зарплату, но и выплаты на организацию работы нардепа.

Депутат от Слуги народа, председатель комитета соцполитики Галина Третьякова назвала недостаточной заработную плату парламентариев, чтобы качественно выполнять работу. Об этом сообщает hromadske.

Читай также: Третьякова рассказал о секретных чатах в СН "Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - считает Третьякова.

Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривен в месяц "брутто", а "на руки" (после вычета налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

"Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают, это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать", - отметила депутат.

Еще Третьякова назвала большей проблемой "низкие выплаты" на организацию работы народного депутата.

Читай также: Коллеги поддержали нардепа, предложившую стерилизовать малообеспеченных "Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную ... должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твое расписание (формировать) ... На помощников эта сумма, предоставляемая - 42 тысячи гривен на четырех человек. Это мало", - считает нардеп.