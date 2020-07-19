"Слуга народа" пожаловалась на низкую зарплату
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"Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - считает Третьякова.
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"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную ... должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твое расписание (формировать) ... На помощников эта сумма, предоставляемая - 42 тысячи гривен на четырех человек. Это мало", - считает нардеп.
Как известно, ранее Галина Третьякова стала фигуранткой скандала, когда заявила, что малообеспеченных граждан надо "стерилизовать".