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"Слуга народа" пожаловалась на низкую зарплату

Комментариев: 3
Представитель президентской партии считает низкой не только зарплату, но и выплаты на организацию работы нардепа.
Галина Третьякова недовольна своей зарплатой
Галина Третьякова недовольна своей зарплатой
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Депутат от Слуги народа, председатель комитета соцполитики Галина Третьякова назвала недостаточной заработную плату парламентариев, чтобы качественно выполнять работу. Об этом сообщает hromadske.

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"Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - считает Третьякова.

Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривен в месяц "брутто", а "на руки" (после вычета налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.
 
"Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают, это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать", - отметила депутат.
 
Еще Третьякова назвала большей проблемой "низкие выплаты" на организацию работы народного депутата. 

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"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную ... должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твое расписание (формировать) ... На помощников эта сумма, предоставляемая - 42 тысячи гривен на четырех человек. Это мало", - считает нардеп.

Как известно, ранее Галина Третьякова стала фигуранткой скандала, когда заявила, что малообеспеченных граждан надо "стерилизовать".

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Теги: зарплаты, Верховная Рада, Слуга народа
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Комментариев (3)
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MykRom    19.07.2020, 17:25
Оценка:  0
MykRom
Пусть стерилизованные её обеспечивают.
Брюква_и_Клюква    19.07.2020, 17:21
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Ты же, Галя, низкого качества. За что тебе больше платить?
Бокер    19.07.2020, 17:20
Оценка:  +3
Бокер
Так и тебя кастрировать надо?,раз из бюджета денег просишь))))И всю твою семью кастрировать.Как мамка хотела)))
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