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В Днепре избили мужчину, ударившего девушку в маршрутке

Комментариев: 14
Тем временем полиция Днепра открыла уголовное дело по факту избиения девушки.
В Днепре избили мужчину, ударившего девушку в маршрутке
В Днепре избили мужчину, ударившего девушку в маршрутке
Скриншот

В Днепре избили мужчину, который поднял руку на девушку в маршрутке. Об этом сообщает паблик Днепр Оперативный в Instagram.

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“Народный гнев, наверное, самое серьезное оружие нашего времени. Обидчик девушки прилег“ - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‼️‼️‼️🤬‼️‼️‼️ Народный гнев наверно самое серьезное оружие нашего времени😐 Обидчик девушки ...прилёг 🤬 #днепроперативный #днепр #вор #карманник #грабитель #разбойник #опв #опвднепр #опв #типичныйднепр #хуевыйднепр #киевоперативный #киев #харьков #запорожье #одесса #полиция #полицияднепр #Днипропатруль, #ПорядокЦеТы

Публикация от Днепр Оперативный (@dnepr_operative)

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Тем временем полиция города Днепр открыла уголовное производство по факту избиения девушки. Правоохранители выяснили, что инцидент произошел в Шевченковском районе города.

“На месте происшествия пострадавшая от написания заявления отказалась, однако следственным подразделением данная ситуация квалифицирована по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство)“ - отметили полицейские.

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Ранее сообщалось о том, что в Днепре пассажиры маршрутки избили девушку. Причина конфликта точно неизвестна. По одной из версий девушка заплатила за два места, так как не хотела, чтобы рядом кто-то сидел.

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Теги: Днепр, маршрутка, избиение, девушка, полиция, новости Украины
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Комментариев (14)
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Krotol2    19.07.2020, 18:56
Оценка:  -23
Krotol2
Я что то не пойму откуда 23 минуса появляется за 40 секунд
Krotol2    19.07.2020, 19:04
Оценка:  0
Krotol2
Надеюсь все видят что этот сайт сплошная ботоферма
Жеральд    19.07.2020, 18:46
Оценка:  +3
Жеральд
мгновенная карма
jeksoncool    19.07.2020, 18:53
Оценка:  -1
jeksoncool
У нас в стране равноправие! Любая агрессивно настроенная «баба» должна понимать, что, если она полезла в драку, то сразу становится спарринг-партнёром! Хватит с ними цацкаться!!!! Они уже живут по принципу: «Есть щель между ног, то все мне должны!». Н.хера! Равноправие, так равноправие, даже в таки
Брюква_и_Клюква    19.07.2020, 18:56
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Желаю тебе найти такую спарринг-партнершу, например, Маринку Мороз. Она тебя размажет по стеклу за пару секунд.
Krotol2    19.07.2020, 18:32
Оценка:  -23
Krotol2
Не совсем пойму как можно найти в городе мужика который вчера ехал в маршрутке.Для примера найдите девушку сегодня которая вчера Вам понравилась в метро
сергей11    19.07.2020, 18:37
Оценка:  +1
сергей11
Днепр - город маленький..))
Брюква_и_Клюква    19.07.2020, 18:39
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Морда на видео есть. По соцсетям легко отследить.
jeksoncool    19.07.2020, 18:48
Оценка:  -2
jeksoncool
Пусть герои -это сделавшие ,покажут тоже свои лица! Хочется посмотреть на этих помощников обездоленных! И пусть отпишутся, как били? Толпой или нет? Кстати, суд Линча у нас запрещен, они тоже должны понести уголовную ответственность!
Брюква_и_Клюква    19.07.2020, 18:53
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А если там была не толпа, а один мужик - ты изменишь свое мнение?
jeksoncool    19.07.2020, 18:12
Оценка:  -1
jeksoncool
бабы сейчас стали агрессивными, может он и правильно сделал?! Твари они сейчас!
Брюква_и_Клюква    19.07.2020, 18:23
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Твой "правильный" герой мастак только девок лупить. Против мужика, как видим, твой херой обосрался.
jeksoncool    19.07.2020, 18:30
Оценка:  0
jeksoncool
Так толпой напали! Пусть бы один на один вышли-по-очереди! У нас под окнами девки 13-14 лет: бухают, всех нахюр посылают, пьяные или обдолбанные валяются в траве, бутылки спецом бьют, мусорят! Сейчас растут твари!!!! Родители убл.дки, которые их ростят!
Брюква_и_Клюква    19.07.2020, 18:32
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Где есть инфа, что толпой?
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