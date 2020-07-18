В Днепре избили мужчину, ударившего девушку в маршрутке
В Днепре избили мужчину, который поднял руку на девушку в маршрутке. Об этом сообщает паблик Днепр Оперативный в Instagram.
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“Народный гнев, наверное, самое серьезное оружие нашего времени. Обидчик девушки прилег“ - говорится в сообщении.
‼️‼️‼️🤬‼️‼️‼️ Народный гнев наверно самое серьезное оружие нашего времени😐 Обидчик девушки ...прилёг 🤬 #днепроперативный #днепр #вор #карманник #грабитель #разбойник #опв #опвднепр #опв #типичныйднепр #хуевыйднепр #киевоперативный #киев #харьков #запорожье #одесса #полиция #полицияднепр #Днипропатруль, #ПорядокЦеТы
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Тем временем полиция города Днепр открыла уголовное производство по факту избиения девушки. Правоохранители выяснили, что инцидент произошел в Шевченковском районе города.
“На месте происшествия пострадавшая от написания заявления отказалась, однако следственным подразделением данная ситуация квалифицирована по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство)“ - отметили полицейские.
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Ранее сообщалось о том, что в Днепре пассажиры маршрутки избили девушку. Причина конфликта точно неизвестна. По одной из версий девушка заплатила за два места, так как не хотела, чтобы рядом кто-то сидел.