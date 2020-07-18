В Днепре избили мужчину, ударившего девушку в маршрутке

Тем временем полиция Днепра открыла уголовное дело по факту избиения девушки.

В Днепре избили мужчину, который поднял руку на девушку в маршрутке. Об этом сообщает паблик Днепр Оперативный в Instagram.

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“Народный гнев, наверное, самое серьезное оружие нашего времени. Обидчик девушки прилег“ - говорится в сообщении.

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Тем временем полиция города Днепр открыла уголовное производство по факту избиения девушки. Правоохранители выяснили, что инцидент произошел в Шевченковском районе города.

“На месте происшествия пострадавшая от написания заявления отказалась, однако следственным подразделением данная ситуация квалифицирована по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство)“ - отметили полицейские.

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Ранее сообщалось о том, что в Днепре пассажиры маршрутки избили девушку. Причина конфликта точно неизвестна. По одной из версий девушка заплатила за два места, так как не хотела, чтобы рядом кто-то сидел.