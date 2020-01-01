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Рада запланировала борьбу с религиозными сектами

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В Раде намерены защитить тех людей, кого используют аферисты под видом религиозных организаций.
В парламенте готовят законопроект
В парламенте готовят законопроект
iportal.rada.gov.ua
 
В парламенте комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов работает над законопроектом о деятельности деструктивных религиозных организаций. Об этом заявила глава комитета, нардеп от Слуги народа Галина Третьякова, пишет hromadske.
 
По ее словам, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают деньги у людей. Такие организации, по словам нардепа, -это "целая система с нейролингвистическим программированием"
 
"Такая проблема есть, когда под религиозным учреждением прячется финансовое учреждение, которое в том числе работает и с "черными нотариусами", которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали»", – заявила она.
 
Напомним, в прошлом году вступил в силу закон о порядке изменения подчиненности религиозными общинами.
 
Как писал Корреспондент, ранее в ООН заявили о притеснении верующих в Украине.
 

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Теги: религия, секты, законы, Верховная Рада
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Источник: korrespondent.net

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