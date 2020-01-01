Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В страшном ДТП у Мукачево погиб тренер ФК Мункач

Комментариев: 0
Единственная выжившая - супруга тренера.
В страшном ДТП у Мукачево погиб тренер ФК Мункач
В страшном ДТП у Мукачево погиб тренер ФК Мункач
Сеть

Возле Мукачево произошла смертельная авария в воскресенье, 19 июля. Столкнулись фура и легковой автомобиль Mazda. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Телеграм. 

Читай также: Под Киевом произошло ДТП с участием “скорой“

“Авария случилась в 16:30. Грузовик уничтожил Mazda CX-5. После столкновения фура загорелась“ - говорится в сообщении.

Ряшко было всего 56 лет
Ряшко было всего 56 лет
Вики

Читай также: Появились подробности жуткого ДТП, унесшего шесть жизней на Одесчине

Позже стало известно, что в страшном ДТП погиб главный тренер ФК “Мункач“ Виктор Ряшко, а также двое его детей - 11 и 13 лет. Выжила только супруга тренера.

Информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачево - заверил журналист

Ранее сообщалось о том, что появился законопроект, ужесточающий наказание.Парламент намерен вернуть криминальную ответственность за вождение в нетрезвом виде, отмененную президентом.

Поделись:
Теги: дтп, Мукачево, тренер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь