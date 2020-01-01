Единственная выжившая - супруга тренера.

В страшном ДТП у Мукачево погиб тренер ФК Мункач Сеть

Возле Мукачево произошла смертельная авария в воскресенье, 19 июля. Столкнулись фура и легковой автомобиль Mazda. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Телеграм.

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“Авария случилась в 16:30. Грузовик уничтожил Mazda CX-5. После столкновения фура загорелась“ - говорится в сообщении.

Ряшко было всего 56 лет Вики

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Позже стало известно, что в страшном ДТП погиб главный тренер ФК “Мункач“ Виктор Ряшко, а также двое его детей - 11 и 13 лет. Выжила только супруга тренера.

Информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачево - заверил журналист

Ранее сообщалось о том, что появился законопроект, ужесточающий наказание.Парламент намерен вернуть криминальную ответственность за вождение в нетрезвом виде, отмененную президентом.