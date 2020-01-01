Появилось видео убийства в центре Черновцов

Стрелявший якобы пытался отомстить за убийство 21-летнего сына, о чем утверждают источники местного издания.

В интернете появилось видео с камер видеобналюдения в центре Черновцов, на котором зафиксирована драка со смертельным исходом. Видео опубликовало издание Молодой буковинец

На кадрах видно, что двое мужчин дрались около двух минут. Когда они боролись на лестнице, один из них резко упал, видимо, после выстрела. После этого стрелок потрогал обездвиженное тело и ушел к белой машине.

Источники издания сообщили, что стрелявший якобы пытался отомстить за убийство 21-летнего сына, который погиб во время прошлогодей резни в спальном районе Гравитон. В полиции эту версию не комментируют.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве, стрелявший задержан – им оказался 54-летний гражданин. Назначено ряд судебных экспертиз, следствие продолжается.

Напомним, в Черновцах посреди улицы вечером в субботу, 18 июля, застрелили мужчину.

Еще сообщалось, что в Винницкой области 28-летний мужчина во время отдыха на пруду случайно застрелил своего друга.

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