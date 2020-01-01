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СМИ: в ДТП на Закарпатье погибла почти вся семья

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Фура после столкновения с легковым автомобилем слетела с дороги и загорелась, в результате погибли трое.

 

На Закарпатье возле Мукачево фура протаранила легковой автомобиль Mazda CX-5, после чего перевернулась и загорелась  Об этом вTelegram-канале в воскресенье, 19 июля, сообщил местный журналист Виталий Глагола. 

По его информации, авария случилась в 16:30. 
 
"На видео, которое скинули очевидцы, видно, что в ДТП есть жертвы. Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся. Сейчас на месте работают спасатели и медики", - отметил журналист. 
 
По его словам, в аварии погиб главный тренер ФК Мункач Виктор Ряшко и двое детей 11 и 13 лет. 
 
"Единственная выжившая в автомобиле Mazda жена тренера... Информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачево", - сообщил Глагола.
 
 
Напомним, накануне в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. 
 
Еще Корреспондент писал, что под Киевом произошло ДТП с участием "скорой".
 

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Теги: Закарпатье, авария, полиция, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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