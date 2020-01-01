СМИ: в ДТП на Закарпатье погибла почти вся семья

Фура после столкновения с легковым автомобилем слетела с дороги и загорелась, в результате погибли трое.

На Закарпатье возле Мукачево фура протаранила легковой автомобиль Mazda CX-5, после чего перевернулась и загорелась Об этом вTelegram-канале в воскресенье, 19 июля, сообщил местный журналист Виталий Глагола.

По его информации, авария случилась в 16:30.

"На видео, которое скинули очевидцы, видно, что в ДТП есть жертвы. Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся. Сейчас на месте работают спасатели и медики", - отметил журналист.

По его словам, в аварии погиб главный тренер ФК Мункач Виктор Ряшко и двое детей 11 и 13 лет.

"Единственная выжившая в автомобиле Mazda жена тренера... Информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачево", - сообщил Глагола.

Напомним, накануне в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек.

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