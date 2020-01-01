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За сутки на Донбассе семь обстрелов

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Враг обстреливал украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов.
В штабе ООС отчитались о сутках на Донбассе
В штабе ООС отчитались о сутках на Донбассе
 
Сепаратисты на Донбассе с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в пресс-центре штаба ООС в Facebook в воскресенье, 19 июля.
 
 
"Использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-мм минометы, агрессор на рассвете дважды обстрелял украинских защитников неподалеку от Причепиловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении. 
 
Враг также дважды открывал огонь и по защитникам Луганского: сначала применив минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а впоследствии - минометы 82-го калибра.
 
Кроме того, сообщили в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Водяного, а вблизи Старогнатовки и Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов. 
 
С начала суток потерь в рядах Объединенных сил в результате обстрелов нет.
 
В штабе также сообщили, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.
 
Напомним, сепаратисты на Донбассе в субботу, 18 июля, из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил в районе Богдановки.
 
 

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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