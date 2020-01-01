За сутки на Донбассе семь обстрелов

Враг обстреливал украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС отчитались о сутках на Донбассе

Сепаратисты на Донбассе с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в пресс-центре штаба ООС в Facebook в воскресенье, 19 июля.

"Использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-мм минометы, агрессор на рассвете дважды обстрелял украинских защитников неподалеку от Причепиловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

Враг также дважды открывал огонь и по защитникам Луганского: сначала применив минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а впоследствии - минометы 82-го калибра.

Кроме того, сообщили в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Водяного, а вблизи Старогнатовки и Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил в результате обстрелов нет.

В штабе также сообщили, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet