В Харькове в аварии пострадали пятеро, в том числе дети

Автомобиль Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади в попутном направлении.

В Киевском районе Харькова произошла авария, в результате которой пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Нацполиции региона в воскресенье, 19 июля.

ДТП случилось около 12:20 на улице Шевченко. Водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai.

В результате удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади в попутном направлении. Водитель Daewoo Nexia, водитель Hyundai и трое его пассажиров - 35-летняя жена, двое сыновей 3 и 7 лет - получили травмы и были доставлены в больницу.

Сообщение о ДТП зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Следователь решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщалось, накануне на Закарпатье возле Мукачево фура протаранила легковой автомобиль Mazda CX-5, после чего перевернулась и загорелась . Есть жертвы.

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