ГСЧС предупреждает о возможном подтоплении

В некоторых регионах возможно образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в воскресенье, 19 июля, вечером и 20 июля из-за дождей возможно поднятие уровня воды в реках западных областей, из-за чего возможны подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 19 июля.

Отмечается, что подтопления возможны в населенных пунктах Закарпатья, а также на сельскохозяйственных угодьях на Волыни.

"В течение второй половины дней 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней будет происходить: на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области быстротечное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы", - говорится в предупреждении.

Также отмечается, что 19 - 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без последующих негативных последствий. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Еще 19-20 июля на р. Припять в створе поста Речица и на р. Стоход в створе поста Любешев (Волынская область) будет сохраняться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области.

Затем 20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м

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