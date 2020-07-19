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Появилось видео расстрела медиков на Донбассе

Комментариев: 3
Расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу погибшего бойца не был случайным.
 
Появилось видео расстрела украинской группы под белым флагом на Донбассе, которая пыталась забрать тело погибшего украинского бойца. Об этом говорится в сюжете ТСН.
 
Беспилотник снял расстрел тех, кто вышел на поиски тела погибшего украинского воина. 
 
На кадрах видно, как тяжелораненый человек, одетый в белый шлем и белый бронежилет, пытается отползти в укрытие.
 
Отмечается, что расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу не был случайным. Тогда на украинских бойцах были белые шлемы, белые бронежилеты, белые повязки на руках.
 
 
Как сообщалось, недавно на Донбассе группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода, сепаратисты расстреляли со всех сторон.
 

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Теги: медики, донбасс, расстрел, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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nytxcdeer    19.07.2020, 22:58
Оценка:  -23
nytxcdeer
Это была заранее спланированная и осуществлённая провокация,на которую сепары хоть и клюнули,но которая не достигла желаемого результата.Короче,диверсанта под видом медика"разменяли"зря... В следующий раз нашим горе-стратегам нужно придумать что-нибудь новенькое.))))))))))))))
WTF2wtf    19.07.2020, 23:28
Оценка:  +1
WTF2wtf
Штатный быдлобот-многостаночник оккупантов и убийц из раши,
в очередном военном преступлении российских оккупантов на украинской земле нет ничего смешного ...
хотя упоротому нацистскому быдлу оккупантов не понять элементарных вещей.
Тебе традиционно только нахyй скакать ...
Р_И_К    19.07.2020, 22:58
Оценка:  +1
Р_И_К
Руззкэ фашисты
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