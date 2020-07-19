Появилось видео расстрела медиков на Донбассе

Расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу погибшего бойца не был случайным.

Появилось видео расстрела украинской группы под белым флагом на Донбассе, которая пыталась забрать тело погибшего украинского бойца. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Беспилотник снял расстрел тех, кто вышел на поиски тела погибшего украинского воина.

На кадрах видно, как тяжелораненый человек, одетый в белый шлем и белый бронежилет, пытается отползти в укрытие.

Отмечается, что расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу не был случайным. Тогда на украинских бойцах были белые шлемы, белые бронежилеты, белые повязки на руках.

Как сообщалось, недавно на Донбассе группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода, сепаратисты расстреляли со всех сторон.

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