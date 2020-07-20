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В Днепре неизвестные наказали мужчину за избиение девушки - СМИ

Комментариев: 1
Пассажиры маршрутки избили девушку за желание ехать одной на двойном сиденье. Она оплатила проезд по двойному тарифу.
Мужчина, избивший девушку в маршрутке
Мужчина, избивший девушку в маршрутке
скриншот

Днепряне нашли и наказали мужчину, который накануне избил девушку в маршрутке. Его фото, вероятно, после наказания, распространили в соцсетях. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщило издание Днепр оперативный.

Отмечается, что "неравнодушные граждане" выяснили, что нападавшего зовут Ларин Виталий Валерьевич. Его выследили и объяснили, что "так поступать не нужно".

Напомним, в субботу, 18 июля, в Днепре девушка заплатила за два места в маршрутке, чтобы ехать одной на двойном сиденье. Это вызвало большой скандал среди пассажиров, один из которых ударил девушку несколько раз кулаком по лицу. К избиению присоединились и другие люди. За девушку никто не вступился.

Как сообщалось, в курортном поселке Коблево неизвестные до смерти забили охранника базы отдыха.

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Теги: фото, Днепр, девушка, избиение, наказание, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nytxcdeer    20.07.2020, 00:29
Оценка:  -23
nytxcdeer
"Правосудие"как в цивилизованном мире,к которому наше квазигосударство на словах так мечтает приобщиться.))))))))))))))
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