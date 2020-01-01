В Харькове двое мужчин получили ранения в результате стрельбы

Пострадавших госпитализировали. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В Харькове произошла стрельба в Основянском районе, огнестрельные ранения грудной клетки получили двое мужчин. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в полиции Харьковской области.

Отмечается, что стреляли в переулке Костюринском, 2. По данным СМИ, стрельба произошла в клубе Panorama. Ранены мужчины 27 и 37 лет. Их госпитализировали.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по статьям о хулиганстве (ч. 4 ст. 296) и нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК). Максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал Корреспондент.net, в Черновцах посреди улицы застрелили мужчину. Позже в интернете появилось видео с места происшествия.

На Троещине мужчина стрелял в глаз и пах экс-начальнику

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet