В ВР назвали сроки готовности закона об оппозиции

В парламенте планируют выписать законопроект до следующей сессии, которая состоится в сентябре.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что закон, регулирующий парламентскую реформу, удастся подготовить до сентября. Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

"Мы начали разрабатывать закон об оппозиции. Причем мы начали разрабатывать вместе с большинством и с меньшинством, все представители фракций. Кстати, это тоже очень и очень хорошие шаги. Я очень надеюсь, что мы его выпишем к следующей сессии Верховной Рады", - отметила Кондратюк.

Она подчеркнула, что при подготовке законопроекта есть "хорошая коммуникация".

Напомним, в Верховной Раде работают над так называемым законом об оппозиции, в котором будут предусмотрены важные изменения в работе парламента.

Также нардепы анонсировали борьбу с религиозными организациями, которые работают как финансовые учреждения.

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