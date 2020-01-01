Главное 19 июля: Большая реформа парламента и флаг в уголовном деле

Подборка важных событий за минувшие сутки.

В Раде готовятся к масштабным переменам, украинский флаг стал фигурантом уголовного дела. Мы определили основные новости вчерашнего дня.

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Закон от “Слуг народа”

В Верховной Раде рассматривают возможность организовать большую парламентскую реформу. В частности, нардепы “Слуги народа” анонсируют принятие “закона об оппозиции” с каталогом прав. Проект документа хотят вынести на рассмотрение в сентябре. Если его примут, это будет первый в истории независимой Украины закон, регулирующий работу оппозиции.

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Борьба с сектами

Комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики объявил о намерении ликвидировать деструктивные религиозные группировки. Так, там собираются взяться за секты, которые организованы как финучреждения и выманивают деньги у участников.

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Коронавирусом заразилось свыше 58 тысяч украинцев

В Украине за сутки к утру 19 июля выявили 731 новый случай заболевания COVID-19. За весь период эпидемии заболело 58 842 человека. С начала пандемии от вируса скончалось 1 485 пациентов, 30 879 выздоровело. Смягчать карантин пока не рекомендуют в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях. Кроме того, заявляют о неготовности к послаблениям на Львовщине, Одесчине, Харьковщине и Черниговщине.

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Уголовное дело из-за флага

Российский активист "использовал флаг Украины, как орудие" во время акции протеста. Так, он на митинге против ущемления прав крымских татар в городе Гатчин сбил древком стяга головной убор правоохранителя. Общественник случайно задел кепку копа, когда тот попытался отобрать у него флаг. Тем не менее, по факту открыли уголовное производство.

Напомним, ранее мы писали, что в ВР назвали сроки готовности закона об оппозиции.

