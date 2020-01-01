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В Украине 651 случай COVID-19: обновленные данные

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Известна свежая статистика.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на утро 20 июля в Украине COVID-19 подтвердился у 651 человека. Общее число зараженных достигло отметки 59 493 с начала пандемии. 

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Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Отмечается, что с начала пандемии умерло уже 1 498 человек (прирост за сутки +13 человек), выздоровело 31 439 пациентов (+ 560 за сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 2317 случаев;
  • Волынская область - 3281 случай;
  • Днепропетровская область - 1209 случаев;
  • Донецкая область - 794 случая;
  • Житомирская область - 1602 случая;
  • Закарпатская область - 4440 случаев;
  • Запорожская область - 678 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 3536 случаев;
  • Кировоградская область - 682 случая;
  • u. Киев - 6961 случай;
  • Киевская область - 3308 случаев;
  • Львовская область - 8115 случаев;
  • Луганская область - 106 случаев;
  • Николаевская область - 522 случая;
  • Одесская область - 2573 случая;
  • Полтавская область - 353 случая;
  • Ровенская область - 5144 случая;
  • Сумская область - 371 случай;
  • Тернопольская область - 2456 случаев;
  • Харьковская область - 3033 случая;
  • Херсонская область - 213 случаев;
  • Хмельницкая область - 980 случаев;
  • Черновицкая область - 5332 случая;
  • Черкасская область - 845 случаев;
  • Черниговская область - 642 случая.

Напомним, в Чехии растет число больных коронавирусом украинских заробитчан. В местной санэпидемстанции называют украинских работников "источником риска" из-за их поездок домой к родным.

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Теги: коронавирус
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