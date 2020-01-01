В Украине 651 случай COVID-19: обновленные данные

Известна свежая статистика.

По состоянию на утро 20 июля в Украине COVID-19 подтвердился у 651 человека. Общее число зараженных достигло отметки 59 493 с начала пандемии.

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Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Отмечается, что с начала пандемии умерло уже 1 498 человек (прирост за сутки +13 человек), выздоровело 31 439 пациентов (+ 560 за сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2317 случаев;

Волынская область - 3281 случай;

Днепропетровская область - 1209 случаев;

Донецкая область - 794 случая;

Житомирская область - 1602 случая;

Закарпатская область - 4440 случаев;

Запорожская область - 678 случаев;

Ивано-Франковская область - 3536 случаев;

Кировоградская область - 682 случая;

u. Киев - 6961 случай;

Киевская область - 3308 случаев;

Львовская область - 8115 случаев;

Луганская область - 106 случаев;

Николаевская область - 522 случая;

Одесская область - 2573 случая;

Полтавская область - 353 случая;

Ровенская область - 5144 случая;

Сумская область - 371 случай;

Тернопольская область - 2456 случаев;

Харьковская область - 3033 случая;

Херсонская область - 213 случаев;

Хмельницкая область - 980 случаев;

Черновицкая область - 5332 случая;

Черкасская область - 845 случаев;

Черниговская область - 642 случая.

Напомним, в Чехии растет число больных коронавирусом украинских заробитчан. В местной санэпидемстанции называют украинских работников "источником риска" из-за их поездок домой к родным.