В Украине 651 случай COVID-19: обновленные данные
Известна свежая статистика.
По состоянию на утро 20 июля в Украине COVID-19 подтвердился у 651 человека. Общее число зараженных достигло отметки 59 493 с начала пандемии.
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Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Отмечается, что с начала пандемии умерло уже 1 498 человек (прирост за сутки +13 человек), выздоровело 31 439 пациентов (+ 560 за сутки).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 2317 случаев;
- Волынская область - 3281 случай;
- Днепропетровская область - 1209 случаев;
- Донецкая область - 794 случая;
- Житомирская область - 1602 случая;
- Закарпатская область - 4440 случаев;
- Запорожская область - 678 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3536 случаев;
- Кировоградская область - 682 случая;
- u. Киев - 6961 случай;
- Киевская область - 3308 случаев;
- Львовская область - 8115 случаев;
- Луганская область - 106 случаев;
- Николаевская область - 522 случая;
- Одесская область - 2573 случая;
- Полтавская область - 353 случая;
- Ровенская область - 5144 случая;
- Сумская область - 371 случай;
- Тернопольская область - 2456 случаев;
- Харьковская область - 3033 случая;
- Херсонская область - 213 случаев;
- Хмельницкая область - 980 случаев;
- Черновицкая область - 5332 случая;
- Черкасская область - 845 случаев;
- Черниговская область - 642 случая.
Напомним, в Чехии растет число больных коронавирусом украинских заробитчан. В местной санэпидемстанции называют украинских работников "источником риска" из-за их поездок домой к родным.