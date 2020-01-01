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В курортном поселке под Одессой горело сразу несколько турбаз

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Пожар произошел в пгт Затока.
Пламя перекинулось на аптеку соседней турбазы
Пламя перекинулось на аптеку соседней турбазы
ГСЧС

В Одесской области воспламенились две базы отдыха. Первой загорелась постройка турбазы “Гранит”.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

У “Гранита” пламя охватило два одноэтажных деревянных корпуса. Кроме того, пылало административное здание и металлическая пристройка для хозяйственных нужд.

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Чуть позже огонь перекинулся на соседнюю базу отдыха “Атлантида”, там загорелась аптека.

Пожар потушили спустя несколько часов после сигнала в спасательную службу. Пламя разгорелось на площади 500 кв. метров. К ликвидации привлекли 24 пожарных и 5 единици техники.

Сообщается, что обошлось без жертв.

Первым загорелся
Первым загорелся "Гранит"
ГСЧС

К тушению привлекли 24 спасателя
К тушению привлекли 24 спасателя
ГСЧС

Площадь возгорания составила 500 кв. м
Площадь возгорания составила 500 кв. м
ГСЧС

Напомним, ранее мы писали о том, что США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI.

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Теги: пожар, ГСЧС, спасатели, тушение, возгорание, пламя, огонь, Затока, Одесса
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