В ночном клубе Харькова произошла стрельба: есть раненые

Полиция ищет стрелка из харьковского ночного клуба.

В одном из ночных клубов Харькова произошла стрельба. В ходе конфликта между посетителями, один из мужчин начал стрельбу. В результате инцидента двое мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о пострадавших поступило в полицию от врачей скорой помощи. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Свидетелей и очевидцев инцидента в переулке Костюринский, 2, просим обратиться в Основянский отдел полиции по телефонам: 705-98-15, 0632031916 или 102. Следственно-оперативные действия продолжаются, - сообщили в полиции.

Напомним, в Черновцах задержали стрелка, убившего человека. Внезапный спор между мужчинами перерос в драку, а после в стрельбу со смертельным исходом.