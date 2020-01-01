В Украине COVID-19 заразились около 4 тыс детей и почти 8 тыс медиков

Степанов рассказал, сколько детей и медиков заразились коронавирусом.

По состоянию на утро понедельника, 20 июля, в Украине коронавирусом заразились уже 7 985 человек. За сутки коронавирус выявили еще у 27 медиков.

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Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По данным Степанова, из 59 493 человек, которые заражались коронавирусом в Украине, 4 204 - дети, 7 985 - медицинские работники.

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За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 27 медработников и у 34 детей. Госпитализированы 134 человека.

Напомним, по состоянию на утро 20 июля в Украине COVID-19 подтвердился у 651 человека. Общее число зараженных достигло отметки 59 493 с начала пандемии.