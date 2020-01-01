В Одесской области коп потерял сознание, став жертвой шпаны

На полицейского напало трое местных хулиганов.

Полицейского оскорбляли, а после накинулись с кулаками depositphotos.com

Инцидент произошел в Измаиле на юге Одесчины. Прямо в центре города на копа ни с того ни с сего напало трое.

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Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Уточняется, что злоумышленники заметили знакомого правоохранителя на улице. Стали оскорблять его, а после накинулись с кулаками.

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Налетчики наносили удары по голове, в результате полицейский упал без сознания.

Хулиганов достаточно быстро разыскали. Ими оказалась местная молодежь, возрастом от 19 до 29 лет.

Всем троим объявили о подозрении, пока поместили под домашний арест. Их судьбу решит суд. За насилие над оперативником злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе виновник ДТП побил патрульных, приехавших оформлять аварию.

