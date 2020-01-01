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В Одессе мужчина избил беременную женщину из-за замечания

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Инцидент засняли на видео.
На защиту женщины кинулись две пассажирки
На защиту женщины кинулись две пассажирки
скриншот

В маршрутки Одессы мужчина избил беременную женщину. Известно, что инцидент произошел из-за того, что ему сделали замечание, что он не уступил место женщине в положении.

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Видео появилось на видеохостинге Youtube.

По предварительной информации, инцидент произошел в маршрутке №168, которая направляется от улицы Маршала Говорова до ТЦ Суворовский.

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На видео видно, что мужчина сначала угрожает беременной женщине, что сейчас ударит ее, после чего действительно начинает толкать ее и набрасывается на нее с кулаками.

Примечательно, что в защиту беременной выступили две женщины, которые пытались утихомирить мужчину.

Напомним, в Днепре избили мужчину, ударившего девушку в маршрутке. Тем временем полиция Днепра открыла уголовное дело по факту избиения девушки.

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Теги: маршрутка, избиение, беременная женщина
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