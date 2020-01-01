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В Чернобыле насобирали на продажу 200 кило радиоактивной черники

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Ягоды собирались сбыть на рынках Житомирщины.
Сборщики успели заготовить 200 кг ягод
Сборщики успели заготовить 200 кг ягод
dpsu.gov.ua

В ЧАЭС задержали троих предприимчивых жителей Ровенской области. Они проникли на загрязненную территорию Чернобыля, чтобы насобирать ягод на продажу.

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Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы в Житомирском регионе.

Сборщиков поймали на горячем пограничники Млачевского отдела с полицией. К тому времени нарушители успели нарвать 200 килограммов дикорастущей черники.

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“Бизнесмены” признались, что планировали сбыть ягоды на житомирских рынках. И это притом, что радиационный фон черники был почти вдвое больше допустимой нормы, превышая показатель 0,5 μSv /h.

На добытчиков радиоактивного урожая составили админпротоколы. Им грозит наказание за нарушение режима радиационной безопасности и за то, что они намеренно собирались подвергнуть опасности покупателей.

Радиационный фон в 2 раза превышал норму
Радиационный фон в 2 раза превышал норму
dpsu.gov.ua

Опасный урожай планировали сбыть на житомирских рынках
Опасный урожай планировали сбыть на житомирских рынках
dpsu.gov.ua

Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыльская зона отчуждения открылась для туристов.

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Теги: Чернобыль, ЧАЭС, пограничники, урожай, ягоды, черника, радиация, радиоактивное загрязнение, рынок, продажа
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