В Чернобыле насобирали на продажу 200 кило радиоактивной черники
В ЧАЭС задержали троих предприимчивых жителей Ровенской области. Они проникли на загрязненную территорию Чернобыля, чтобы насобирать ягод на продажу.
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Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы в Житомирском регионе.
Сборщиков поймали на горячем пограничники Млачевского отдела с полицией. К тому времени нарушители успели нарвать 200 килограммов дикорастущей черники.
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“Бизнесмены” признались, что планировали сбыть ягоды на житомирских рынках. И это притом, что радиационный фон черники был почти вдвое больше допустимой нормы, превышая показатель 0,5 μSv /h.
На добытчиков радиоактивного урожая составили админпротоколы. Им грозит наказание за нарушение режима радиационной безопасности и за то, что они намеренно собирались подвергнуть опасности покупателей.
Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыльская зона отчуждения открылась для туристов.