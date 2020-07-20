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2 млн грн и бриллианты: На Печерске ограбили квартиру промышленника

Комментариев: 1
Появились детали преступления.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Фейсбук Патрульной полиции Одессы

На минувших выходных в одном из домов на улице Джона Маккейна в Печерском районе столицы произошло дерзкое ограбление квартиры промышленника.

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Об этом пишет Страна, ссылаясь на собственные информированные источники.

По предварительной информации, грабители вынесли порядка двух миллионов гривен. Также воры завладели большим количеством изделий из желтого и белого золота с бриллиантами и жемчужными ожерельями.

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На данный момент сумма ущерба неизвестна. Цена украденных ценностей подсчитывается хозяевами. Полиция подозревает, что налет эту квартиру был не случайным. Вероятно, воры заранее отследили материальное положение и длительность отсутствия хозяев. Либо же наводку дал кто-то из случайных гостей, возможно работников, побывавших накануне в зажиточной квартире.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.5 ст.185 УК Украины - Кража в особо крупном размере, которая карается по закону тюремным заключением до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре избили мужчину, ударившего девушку в маршрутке. Тем временем полиция Днепра открыла уголовное дело по факту избиения девушки.

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Теги: воры, ограбление, квартира
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Комментариев (1)
Vixerunt    20.07.2020, 13:16
Оценка:  +1
Vixerunt
Такие квартиры надо оборудовать тайниками, сейфами и сигнализацией. Скрытые камеры и датчики движения которые так просто не откл. тоже не помешают.
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