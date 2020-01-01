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В курортной Затоке расстреляли супружескую пару: детали

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Убийцу нашли по горячим следам.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
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В ночь на понедельник, 20 июля, в курортной Затоке произошло двойное убийство. Сообщение о стрельбе около четырех часов утра получил наряд нацгвардейцев от дежурного по станции местной туристической полиции.

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Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Прибыв по адресу, гвардейцы обнаружили тела двух человек - мужчины и женщины. Как выяснилось, это супруги. В ходе опроса граждан, проживающих в кооперативе „Рассвет“, удалось узнать, что накануне у них произошел конфликт с неизвестным гражданином, который передвигается на автомобиле Lexus серебристого цвета, - сказано в сообщении.

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Копы оперативно начали поиски автомобиля. Через несколько часов полицейские остановили авто, поскольку поведение водителя вызвало подозрение. 

В ходе беседы с водителем выяснилось, что ему позвонил знакомый и сообщил, что застрелил супругов. Благодаря этой информации нацгвардейцы сумели узнать адрес этого человека и задержали его по подозрению в совершении двойного умышленного убийства.

Напомним, пьяные мужчины вытащили африканских студентов из такси в Киеве. Все это сопровождалось оскорблениями.

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Теги: убийство, Затока, полиция, супруги
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