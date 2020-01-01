В Херсоне копы сняли с подоконника 4 этажа маленькую девочку

Пока матери не было дома, ребенок сидел на подоконнике и бросал вниз игрушки.

В Херсоне полицейские сняли с подоконника 7-летнюю девочку, которую мать оставила одну дома. Об этом информирует пресс-служба полиции.

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Происшествие произошло в районе Жилпоселок в Херсоне. На линию 102 позвонили обеспокоенные жители общежития. Они сообщили, что на подоконнике 4-го этажа сидит маленькая девочка, рвет защитную москитную сетку и выбрасывает из окна игрушки. Матери в то время дома не было, поэтому люди не могли попасть в комнату и снять ребенка с подоконника.

Как сообщил заместитель начальника Управления превентивной деятельности областного главка полиции Ярослав Шанько, за считанные минуты на место прибыла группа реагирования на факты домашнего насилия полиции. В это время в общежитие как раз вернулась мать девочки и вместе они попали в комнату. Полицейские сняли ребенка с подоконника, с девочкой было все хорошо.

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Женщина объяснила, что сама воспитывает двоих детей: 7-летнюю дочь и 4-летнего сына. Девочка имеет определенные особенности развития, поэтому нуждается в постоянном присмотре. В тот день мать ушла за посылкой, а дети в то время спали. О ситуации она узнала, только когда вернулась и увидела дочь на подоконнике.

Семья состоит на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. В отношении матери работники полиции составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу, посоветовали лучше ухаживать за детьми и не оставлять их одних.

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О происшествии правоохранители сообщили службу по делам детей для надлежащего реагирования, проверки и оказания необходимой помощи этой семье.

Напомним, в Черноморске из окна шестого этажа выпала 2-летняя девочка. О состоянии ребенка ничего не сообщается, но известно, что девочка жива.