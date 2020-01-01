ЧП на железной дороге близ Днепра задержало больше десятка поездов

Сошли с рельсов вагоны двух локомотивов.

На перегоне “Воскобойня-Верхнеднепровск“ произошла авария на железнодорожных путях. Грузовой поезд №3531 остановился на 135-м км после того, как сработали автотормоза.

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Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализниці”.

В итоге сошло с рельсов три вагона. С одного из них на железную дорогу рассыпался груз – катанка.

В это время навстречу двигался товарняк №1726. На 138-м км он наехал на груз и вынужден был экстренно затормозить. Первая колесная пара ВЛ8 сошла с путей.

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Как сообщает “Укрзалізниця”, груз принадлежит компании “Лемтранс”. Причины аварии расследует спецкомиссия.

Из-за происшествия была анонсирована задержка 12 поездов. В частности, рейсу Ужгород - Запорожье погнозировали опоздание на 139 мин, поезду Киев - Днепр - 226 мин, Одесса - Днепр - 116 мин, Бердянск - Киев - 341 мин. Чтобы ускорить перевозки, были организованы объездные маршруты.

Груз не принадлежит "УЗ" ukr.life

Напомним, ранее мы писали, что “Укрзализныця“ назвала условия полного возобновления пассажирских перевозок.

