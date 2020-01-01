В Кривом Роге копа будут судить за расстрел подростка

Полицейский выстрелил в лежащего на земле парня.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего оперуполномоченного одного из отделов Криворожского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, который безосновательно произвел несколько выстрелов в несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Следствием установлено, что в августе 2018 года на одной из улиц Кривого Рога двое сотрудников полиции необоснованно обвинили двух подростков в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ. Поэтому подростки побежали от правоохранителей. Один из них упал во время бега, а полицейский его догнал и совершил в него 2 выстрела из неустановленного пистолета.

В результате этого 17-летний пострадавший получил огнестрельное пулевое проникающее ранение правой половины грудной клетки, которое по заключению судебно-медицинской экспертизы относится к тяжким телесным повреждениям. Пуля до сих пор находится в легких пострадавшего, врачи не рискуют ее доставать.

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Там образом, полицейский обвиняется в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (Ч. 1 ст. 121 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Отмечается, что работники Нацполиции Кривого Рога скрывали данные сведения почти год. Досудебное расследование по данному факту было начато лишь в августе 2019 года.

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До апреля этого года указанное уголовное производство расследовал орган полиции, в котором работал обвиняемый, а досудебное расследование в нем фактически не проводилось.

В апреле 2020 года после поступления материалов уголовного производства в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, досудебное расследование было активизировано и менее чем за 2 месяца следователи ГБР собрали необходимую доказательную базу для привлечения виновного к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе двум копам грозит по 10 лет за “крышевание“ проституции. Полицейские вымогали деньги с проституток, обещая за это покровительство.