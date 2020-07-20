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Разумков прокомментировал жалобы депутатов на маленькие зарплаты

Комментариев: 1
Спикер уверен, что уровень зарплаты депутатов достаточно высокий.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
пресс-служба ВР

Уровень зарплат народных депутатов соответствует тому уровню оплаты труда, который есть на сегодня в Украине. 

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Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время брифинга.

Разумков также отметил, что достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Но он должен быть соразмерным с уровнями доходов и заработных плат, которые существуют в обществе.

Спикер заявил, что пока говорить о повышении зарплаты для народных депутатов рано.

Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. я думаю, что нет человека, который говорил бы, что „мне хватает“ или „не хочется больше“. Хочется, но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов она соответствует нормальному уровню оплаты, - сказал Разумков.

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Напомним, "слуга народа" пожаловалась на низкую зарплату. Представитель президентской партии считает низкой не только зарплату, но и выплаты на организацию работы нардепа.

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Теги: депутаты, Разумков, зарплаты
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Комментариев (1)
Woodbrother    20.07.2020, 13:11
Оценка:  +1
Woodbrother
Зажрались слуги народа, совсем зажрались.
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