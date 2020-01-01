На Черниговщине во время пожара сгорел будущий урожай на полях

Власти области говорят о поджоге.

Сразу три поля загорелось в Черниговской области на минувших выходных. Пожары охватили участки с посевами озимых культур.

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Об этом сообщает обладминистрация Черниговщины.

Так, воспламенилось поле близ села Адамовка. Там пожар разгорелся на землях ЧП “Артания Агро”. В итоге было уничтожено 8 га озимой пшеницы.

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Еще один пожар зафиксирован неподалеку от города Борзна. Там, на территории, принадлежащей компании “Авангард”, сгорело 0,3 га пшеницы.

В тот же день пылало поле у села Оленовка в пределах ООО Агро-Регион Борзна. Там выгорело 15 гектаров ячменя.

Инциденты, повлекшие потерю урожая, расследуются. В ОГА подозревают поджог.

Напомним, ранее мы писали, что следователи изучают версию поджога собора в Нанте.

