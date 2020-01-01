В Винницкой области взорвали и опустошили банкомат
Подрывники унесли 22 тыс. грн.
Инцидент произошел в городе Гайсин. Там неизвестные снесли дверь и проникли в отделение “Приват-банка”.
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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области.
Внутри они подорвали банкомат, после чего забрали все находящиеся в аппарате деньги. В целом унесли около 22 тыс. грн.
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Взрывной волной выбило окна в помещении банка. На месте были найдены вещдоки преступления. Злоумышленников разыскивает полиция.
Открыто уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества и кражи. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что киевлянин пытался взорвать дом.