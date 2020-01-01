В Винницкой области взорвали и опустошили банкомат

Подрывники унесли 22 тыс. грн.

Инцидент произошел в городе Гайсин. Там неизвестные снесли дверь и проникли в отделение “Приват-банка”.

Читай также: В Киеве произошел взрыв в гараже: Разрушена стена, сгорел автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области.

Внутри они подорвали банкомат, после чего забрали все находящиеся в аппарате деньги. В целом унесли около 22 тыс. грн.

Читай также: В Луганской области взорвали банкомат Ощадбанка

Взрывной волной выбило окна в помещении банка. На месте были найдены вещдоки преступления. Злоумышленников разыскивает полиция.

Открыто уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества и кражи. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что киевлянин пытался взорвать дом.

