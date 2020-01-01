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Украина готова к новой волне коронавируса – Зеленский

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Владимир Зеленский надеется, что вторая волна коронавирусной инфекции минует Украину.
В Украине нет критичных вспышек COVID-19
В Украине нет критичных вспышек COVID-19
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина подготовлена ко второй волне коронавируса, если она наступит. Об этом информирует пресс-служба украинского президента.

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По словам Зеленского, количество украинцев, которые сумели вылечиться от COVID-19, превышает 50%. Сейчас в нашей стране нет каких-либо критичных вспышек коронавирусной инфекции, но нужно быть “начеку“.

Если все же Украину ждет вторая волна этого опасного вируса, то к ней готовы. Зеленский надеется, что новая волна минует нашу страну. 

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С момента начала пандемии в украинских лабораториях провели почти 880 тысяч тестов на COVID-19. Уровень смертности - 2,5%. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что стало меньше больных, которым нужно стационарное лечение. 

За минувшие сутки, по данным СНБО, в Украине выявлено 651 новый случай COVID-19. Львовская область лидирует по количество больных – там опасный китайский вирус обнаружен уже у 8 115 человек. В Киеве коронавирусом заразились 6 961 человек.

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Теги: Зеленский, коронавирус, COVID-19
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