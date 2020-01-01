Под Харьковом копы разоружили россиянина с пистолетом Макарова

Мужчина имел при себе боевое оружие, когда копы остановили автомобиль, в котором он ехал.

На Харьковщине полицейские изъяли оружие с патронами у гражданина Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба полиции, пистолет Макарова калибра 9 мм со снаряженным магазином полицейские обнаружили в ходе поверхностного осмотра мужчины.

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19 июля около 12:00, в ходе оперативно-профилактической отработки по противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов и взрывчатки, полицейские, которые несли дежурство на стационарном посту “Харьков – Красноград“ остановили автомобиль Skoda под управлением 36-летнего харьковчанина.

Кроме водителя в транспортном средстве находились двое пассажиров. При проверке автомобиля и в ходе поверхностного осмотра личных вещей полицейские обнаружили у 48-летнего пассажира пистолет Макарова, снаряженный 6 патронами. Еще один патрон находился в патроннике.

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Изъятое направлено для проведения экспертного исследования. Происхождение и цель хранения оружия выясняются.

Следователями Карасноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черновцах задержали стрелка, убившего человека. Внезапный спор между мужчинами перерос в драку, а после в стрельбу со смертельным исходом.