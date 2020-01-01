Массовое ДТП на Днепропетровщине: Пострадало, как минимум, семеро

Разбилось четыре авто.

Авария произошла в Кривом Роге. Там, в Терновском районе города водитель Chevrolet не справился с управлением и вылетел на встречку.

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Об этом сообщает “Первый городской” портал.

Отмечается, что автомобилист пытался совершить обгон в районе ботанического сада, но что-то пошло не так. В итоге легковушка столкнулась с тремя машинами.

Боком Chevrolet зацепил микроавтобус Рута, в котором не было пассажиров. После протаранил Volkswagen Passat, а напоследок въехал в «УАЗ». В последнем от удара отлетело несколько сидений.

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Предварительно известно, что в аварии пострадало, как минимум, семь человек. У некоторых незначительные ушибы, их отпустили домой.

Получили повреждения, в частности, пассажиры “УАЗа”. Виновник аварии также был травмирован, ему оказали первую помощь на месте.

На месте происшествия образовалась пробка. Для организации движения прибыли регулировщики. Подробности предстоит выяснить оперативникам.

В "УАЗе" от удара оторвало сиденья one.kr.ua

Водителю легковушки оказали помощь на месте one.kr.ua

Напомним, ранее мы писали, что ЧП на железной дороге близ Днепра задержало больше десятка поездов.

