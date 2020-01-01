Массовое ДТП на Днепропетровщине: Пострадало, как минимум, семеро
Авария произошла в Кривом Роге. Там, в Терновском районе города водитель Chevrolet не справился с управлением и вылетел на встречку.
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Об этом сообщает “Первый городской” портал.
Отмечается, что автомобилист пытался совершить обгон в районе ботанического сада, но что-то пошло не так. В итоге легковушка столкнулась с тремя машинами.
Боком Chevrolet зацепил микроавтобус Рута, в котором не было пассажиров. После протаранил Volkswagen Passat, а напоследок въехал в «УАЗ». В последнем от удара отлетело несколько сидений.
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Предварительно известно, что в аварии пострадало, как минимум, семь человек. У некоторых незначительные ушибы, их отпустили домой.
Получили повреждения, в частности, пассажиры “УАЗа”. Виновник аварии также был травмирован, ему оказали первую помощь на месте.
На месте происшествия образовалась пробка. Для организации движения прибыли регулировщики. Подробности предстоит выяснить оперативникам.
Напомним, ранее мы писали, что ЧП на железной дороге близ Днепра задержало больше десятка поездов.