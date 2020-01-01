Задержание экс-главы Укравтодора: Стали известны подробности

Задержание стало результатом совместных действий украинских и польских политиков.

НАБУ совместно с польскими коллегами установило, что должностные лица “Укравтодора“ создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине. Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

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“Расследовались криминальные производства в отношении должностных лиц “Укравтодора“. Было установлено, что рядом лиц была создана преступная организация, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли средства для ремонта дорог в Украине. Параллельно с этим процессом примерно такое же расследование происходило и в Польше. В ноябре 2019 года была создана международная совместная следственная группа“, - рассказал глава НАБУ Артем Сытник.

По его словам, сейчас на территории Украины – в Киеве и Львове – и на территории Польши проводятся более 50 обысков.

На сегодняшний день привлечены к уголовной ответственности 4 человека, ряд лиц задержаны, в том числе руководитель “Укравтодора“, сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документировалось в течение длительного времени, - добавил Сытник.

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По его словам, преступные действия фактически начинались на территории Украины, а заканчивались и предмет неправомерной выгоды получался уже на территории другого государства.

В САП добавили, что следственные действия продолжаются, поэтому пока не могут называть компании, причастные к преступным действиям.

События, которые исследовались в рамках следственной группы - это события 2016-2019 годов. Бывший и.о. главы “Укравтодора“ с использованием своего служебного положения принимал меры по получению для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды, - рассказали в САП.

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Один из эпизодов касался строительства дорог на территории Украины, когда украинские компании выполняли строительство, но по тем или иным причинам не могли выполнить его до конца в соответствующие сроки, и и.о. главы “Укравтодора“ высказывал предложения за определенное вознаграждение он “решал“ их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций.

Способ был специфический, когда на территории Польши создавалось предприятие, и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьи юрлица или наличными, эти средства пополняли уставный капитал этого предприятия. Таким образом, легализовали средства, - заявили на брифинге

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Другой эпизод – когда и.о. главы “Укравтодора“ предлагал создать одно совместное предприятие на территории Польши с одной из международных компаний, которое осуществляет строительство дорог. Он предлагал свои услуги по содействию и предлагал, что 50% уставного капитала компании будет предоставлено его людьми. И после завершения работы в Украине планировал возглавить или войти в наблюдательный совет компании.

Сумма тендеров, которая отрабатывается, составляет 270 млн евро, - добавил Сытник.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что экс-главу Укравтодора задержали в Польше. Славомира Новака подозревают в коррупции, управлении ОПГ и отмывании денег.