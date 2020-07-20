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"У нас есть прекрасные стилисты": Мендель раскрыла секреты своего стиля

Комментариев: 5
Пресс-секретарь президента рассказала, кто выбирает ей одежду.
Юлия Мендель
Юлия Мендель
Facebook/Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о том, как она подбирает свой гардероб, и кто ей в этом помогает. 

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Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

По словам Мендель, выбор одежды лежит на ее плечах. Между тем, иногда ей помогают специалисты.

Я выбираю (одежду, - ред.) с выходных, я смотрю за своими вещами и думаю, а есть ли у меня достаточно на пять дней, а есть ли у меня, в чем поехать, если это поездка, а куда эта поездка будет, а если это какой-то дипломатический прием? Я пытаюсь осмыслить, чтобы у меня было достаточно в шкафу вещей, - сказала Мендель.

Также Мендель отметила, что в этом ей также помогают стилисты, которые работают в Офисе президента. 

У нас есть прекрасные стилисты, которые работают с другими членами команды, я могу с ними легко посоветоваться, и они всегда очень открыты, - сказала Мендель.

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Напомним, Мендель призналась, что встречается с политиком, но не из ОП. Пресс-секретарь Зеленского призналась, что находится в отношениях.

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Теги: Мендель, Зеленский, ОП
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    20.07.2020, 17:48
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
"Стилисты, которые работают в Офисе Президента". Не сам ли это Бубочка? Он же мастер разрисовки морд и задниц.
Vuyco    20.07.2020, 17:34
Оценка:  0
Vuyco
Дві безсоромні проросійські curvy. Гидко слухати.
Майдановець    20.07.2020, 17:28
Оценка:  +12
Майдановець
Выбрать одежду, чтоб висела в шкафу - трудоёмкий процесс, одной не справиться. А докупить ещё пару шкафов?
Путин-Xyйло    20.07.2020, 14:44
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
"Пресс-секретарь президента рассказала, кто выбирает ей деньги"
Занавес.
colavova    20.07.2020, 14:59
Оценка:  +15
colavova
круто)) и добавить нечего))
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