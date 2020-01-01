На Донбассе во время обстрела убит боец ВСУ

Военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

В понедельник, 20 июля, в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом информирует пресс-служба Штаба ООС.

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Как указано в сообщении, оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области. Так, вблизи населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью, - говорится в сообщении.

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Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Напомним, в прошлый понедельник на Донбассе погибли сразу двое военнослужащих, включая военного медика. Еще один боец получил ранения.