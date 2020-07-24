Тепло и сухо: прогноз погоды на неделю

В Украине будет тепло и без осадков. Только в некоторых регионах пройдут дожди.

Украинцам на этой неделе следует ждать теплую и сухую погоду, но в некоторых регионах пройдут дожди. Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Сегодня, 20 июля, дожди с грозами, согласно прогнозу синоптиков, пройдут на юге и западе Украины. На юге температура воздуха достигнет +32 градусов, а на западе - +27 градусов.

21 июля дожди на юге прекратятся, но начнутся в Черниговской области и в Киеве. Жителям западных регионов во вторник опять нужно ждать дождь. Самая высокая температура воздуха ожидается на юге страны – до +31 градуса. В западных регионах температура воздуха достигнет только 24 градусов тепла.

22 июля на больше части Украины, как считают синоптики, будет облачно. Дожди ожидаются в Закарпатской и Тернопольской областях. По-прежнему самая высокая температура будет на юге (до +31 градуса), а самая низкая – на западе (до +19 градусов).

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23 июля нигде в нашей стране осадки не ожидаются. Жары тоже быть не должно. Погода теплая с переменной облачностью.

Теплая погода с переменной облачностью сохранится и 24 июля. Столбик термометра на юге не поднимется выше +29 градусов.

Напомним, что в прошлом месяце в Киеве зарегистрировали самую жаркую ночь за последние 140 лет. Температура воздуха в ночь на 5 июля составила +20,6 градусов.



